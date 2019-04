6 wykładów ekspertów, 3 praktyczne warsztaty oraz 3 debaty z uczestnikami – oto, co czekało na dietetyków, którzy wzięli udział w sobotniej konferencji w budynku Uniwersytetu SWPS. Podczas spotkań rozmawiano m.in. o żywieniu osób z zespołem jelita nadwrażliwego, pacjentów onkologicznych i kardiologicznych.

– Styl życia populacji Polski pozostawia wiele do życzenia, jeżeli chodzi o troskę o układ krążenia. Rosnąca epidemia otyłości – choroby dietozależne oraz cywilizacyjne – sprzyja występowaniu zgonów spowodowanych zawałem lub udarem. Zmiana nawyków żywieniowych jest kluczowa dla zmniejszenia umieralności na choroby układu sercowo-naczyniowego – mówił podczas swojego wystąpienia prof. Marek Naruszewicz.

Eksperci poruszali także zagadnienia związane z dietetyką sportową, nowoczesną diagnostyką, dietami eliminacyjnymi czy wsparciem psychologicznym.

– Dietoterapia chorób onkologicznych opiera się nie tylko na zastosowaniu odpowiednich zabiegów żywieniowych. Bardzo ważną rolę pełni także aspekt psychologiczny podczas pracy z chorym. Zrozumienie oraz rozmowa mogą poprawić efekty leczenia nie tylko szpitalnego, ale także psychicznego – stwierdziła jedna z ekspertek debaty.

Prelegenci pochylili się ponadto nad czysto prawnymi aspektami wykonywania zawodu dietetyka.

– Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się debata dotycząca regulacji zawodu dietetyka – mówi Marzena Lamont, Dyrektor Instytutu Edukacji Żywieniowej. – Zamierzamy kontynuować ją na kolejnych konferencjach, wspierając w działaniach Związek Zawodowy Dietetyków i Żywieniowców.

To właśnie kwestia prawna jest jednym z większych wyzwań, z jakimi musi mierzyć się polskie środowisko dietetyczne. Nasze przepisy pozwalają bowiem prowadzić terapię osobom bez odpowiednich kwalifikacji, co niesie za sobą spore zagrożenia dla zdrowia, a w skrajnych przypadkach, nawet dla życia pacjentów. Takie spotkania to kolejny mały krok w kierunku zmian na lepsze.

– Zdecydowanie możemy powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z konferencji, tak jak i nasi odbiorcy, co uznajemy za duży sukces! Zaproszeni goście podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, a po wydarzeniu uczestnicy podkreślali wartość merytoryczną prezentowanych treści – podsumowuje Marzena Lamont, organizatorka Konferencji.

Instytut Edukacji Żywieniowej to organizacja, w skład której wchodzi zespół ekspertów z dziedziny dietetyki. Oferuje szkolenia online, a także ogólnopolskie konferencje naukowe, podczas których poruszane są najbardziej aktualne zagadnienia związane z żywieniem. Kolejna planowana jest już w listopadzie.