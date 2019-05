Noc Sushi w Grudziądzu

Warto się pospieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona, a płacąc zaledwie 50 złotych zyskujemy szansę, aby przez 45 minut delektować się wszystkimi możliwymi rodzajami rolek, które ma w swojej ofercie największa franczyzowa sieć sushi barów w Polsce.

Noce sushi, organizowane są cyklicznie w niemal wszystkich lokalach Koku Sushi. W Białymstoku, skąd wywodzi się marka, zwykle w kilka chwil po ogłoszeniu daty kolejnego sushi-eventu, na lokalnym fan page’u Koku, wyprzedane są wszystkie vouchery upoważniające do udziału w imprezie. Właściciel lokalu w Grudziądzu liczy, że także tutaj Noc Sushi spotka się z podobnym entuzjazmem klientów.

- Przygotowujemy naprawdę bogaty bufet. Poza sztandarowymi propozycjami z menu Koku, znajdą się na nim także rolki, których nie ma na co dzień w karcie. Niektóre smaki mogą się wydawać nieoczywiste, połączenia zaskakujące, ale tym bardziej zachęcam do ich spróbowania, bo zwykle nie rozczarowują klientów – mówi Marek Tkaczyński, właściciel restauracji w Grudziądzu.

Coraz więcej Polaków jada na mieście. Wielu z nich wybiera sushi, którego przygotowanie w domu jest czasochłonne i drogie. Krajowe statystyki wykazują, że co dziesiąty konsument deklaruje, że jego ulubiona kuchnia to japońska. Sushi trafia też w upodobania kulinarne najmłodszej grupy klientów – nastolatków. Wiąże się to z ich otwartością na inne kultury, ciekawością świata, a także z modą na Mangę.

Otwarcie lokalu przy ul Groblowej 4 w Grudziądzu odbyło się 18 marca. Pierwszego wieczoru wydano około 120 rolek sushi. W Internecie można znaleźć pozytywne komentarze, które streścić dałoby się w słowach „bdb kuchnia i miła obsługa”.

- Po miesiącu ruch mamy nadal bardzo duży, szczególnie w weekendy - zdradza właściciel. – Klienci do nas wracają, a to najlepszy komplement. Żeby jednak nie spocząć na lurach i pokazać nasz potencjał, postanowiliśmy zorganizować Noc Sushi, na którą szczególnie zapraszamy tych nieprzekonanych. Ponieważ będą mieli okazję spróbować naprawdę bardzo wielu odmian sushi i sashimi i na pewno znajdą coś dla siebie.

Podczas eventu na klientów czekają nie tylko rolki. W menu znajdą się także popularne pierożki gyoza, np. z kaczką czy chrupiące spring rollsy. Za dodatkową opłatą można będzie zmówić japońskie trunki np.: Sake Choya czy japońskie piwo: Sapporo, Ashai.

Noc Sushi w Grudziądzu rozpocznie się o godz. 19 i potrwa do 22.