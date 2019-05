Wypoczynek w stylu glamour

Styl glamour to połączenie nowoczesności i ludwikowskiego designu – to królewskie wnętrza na miarę XXI wieku. Nieprzypadkowo styl ten świetnie sprawdza się w sypialniach. Meble na wysoki połysk, kontrasty, ciężkie tkaniny oraz masywne łóżka pozwalają zrelaksować się w otoczeniu piękna i dają wrażenie luksusu. Jak urządzić miejsce do wypoczynku w stylu glamour?