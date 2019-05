13. urodziny jednego z największych sklepów internetowych w naszym regionie!

TaniaKsiazka.pl na początku swojego istnienia była kilkuosobową firmą. Dzisiaj sklep zatrudnia blisko 200 pracowników i obsługuje ponad 70 tysięcy zamówień miesięcznie. Znajduje się także na pierwszym miejscu w województwie podlaskim w prestiżowym gronie Gazel Biznesu i może pochwalić się najważniejszymi nagrodami z branży e-commerce.

– Misją księgarni TaniaKsiazka.pl jest nie tylko tworzenie nowoczesnego sklepu, który odpowiada na potrzeby klientów, ale także szerzenie miłości do książek. Nasze trzynastoletnie doświadczenie pokazuje, że połączenie pasji i biznesu, a także budowanie prawdziwych relacji z ludźmi to najlepsza droga do osiągania sukcesów – mówi Łukasz Kierus, założyciel księgarni.

Tegoroczne urodziny przebiegają pod hasłem: „Świętujemy 13. urodziny, bo pecha się nie boimy!”. Z tej okazji sklep przygotował konkurs, w którym do wygrania jest 1000 zł na zakupy w TaniaKsiazka.pl albo jeden z trzynastu pakietów książkowych (w każdym znajduje się 13 tytułów). Aby wziąć w nim udział należy m.in. zrobić zdjęcie „swojej trzynastki”. Co to oznacza w praktyce?

– Według nas trzynaście to szczęśliwa liczba, dlatego konkurs nosi nazwę „Pokaż nam swoją 13-tkę”. Interpretacja tego hasła zależy wyłącznie od pomysłowości uczestników. Wiemy, że nasi fani jak zwykle zaskoczą wszystkich kreatywnymi pomysłami, dlatego już nie możemy doczekać się ich zwariowanych zdjęć – mówi Paweł Mieczkowski, kierownik działu marketingu TaniaKsiazka.pl.

Ponadto na klientów przez cały maj czekać będą atrakcyjne rabaty, wiele urodzinowych promocji oraz specjalna, limitowana seria toreb.

– Zachęcamy do śledzenia informacji na stronie TaniaKsiazka.pl oraz na naszych profilach w mediach społecznościowych. Na bieżąco będziemy dzielić się tam wszystkimi zapowiedziami urodzinowych niespodzianek – tłumaczy Paweł Mieczkowski.

Więcej szczegółów na temat konkursu znajduje się tutaj: https://www.taniaksiazka.pl/pokaz13