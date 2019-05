Porcja Dobra podzieli się dobrem

Dzień Dziecka zbliża się wielkimi krokami, a rodzice i opiekunowie, zwłaszcza najmłodszych pociech, dwoją się i troją, by kolejny raz sprawić im wyjątkową niespodziankę. Może w tym roku podarować maluchom uśmiech w postaci zdrowej i smacznej przekąski z dodatkowym prezentem?

– Chcemy zaproponować przedszkolom udział w naszej akcji „Dzień Dziecka – zdrowo i wesoło!”. Ten piękny dzień jest coraz bliżej, a smakołyki od Porcji Dobra są świetnym upominkiem na tę wyjątkową okazję – mówi Anna Ananczikowa, współwłaścicielka marki Pure Life.

Linia Porcja Dobra to zdrowe i całkowicie naturalne słodycze zrobione tylko na bazie owoców i orzechów. Z myślą o dzieciach firma stworzyła absolutną nowość - Kostkę z niespodzianką. Łączy ona w sobie zdrowy smakołyk, zabawkę i dobrokartę. Pyszne łakocie są wykonane z naturalnych składników bez jakichkolwiek chemicznych dodatków. Przemyślany proces produkcji pozwala na zachowanie cennych witamin i składników mineralnych, co ucieszy każdego rodzica. W pudełku dzieci znajdą też kreatywne zabawki niespodzianki, co z kolei zadowoli małe pociechy. Kolejnym unikalnym dodatkiem jest dobrokarta - zamieszczony na niej żartobliwy obrazek i pozytywny przekaz ma rozświetlić buzię uśmiechem i poprawić humor. Dobrokarty uczą życzliwości, wdzięczności i dobroci.

– Jak zrodziła się akcja „Dzień dziecka zdrowo i wesoło!”? Codziennie widzimy wzrost świadomości rodziców w zakresie zdrowego odżywiania. Coraz rzadziej częstują swoje pociechy chipsami czy fast foodami. Dlatego też chętnie dzielimy się naszymi naturalnymi przekąskami – mówi Anna Ananczikowa.



Dodatkowo akcja ma szczytny cel, jakim jest wsparcie siedmioletniej Martusi, która zachorowała na bardzo ciężką postać anemii aplastycznej (aplazji szpikowej).



– Pomagamy znaleźć jej „genetycznego bliźniaka”. Jedynym ratunkiem dla tej dziewczynki jest przeszczepienie szpiku od niespokrewnionego Dawcy. Dlatego 5% przychodu powstałego w ramach tej akcji przekazujemy fundacji DKMS, wspierającej osoby chore na białaczkę i inne nowotwory krwi – dodaje Anna Ananczikowa.