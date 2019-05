Lody za złotówkę dla dzieci, które przystępują do Pierwszej Komunii Świętej!

Pierwsza Komunia Święta to ważny dzień w życiu każdego dziecka. Jego nieodłącznym elementem są spotkania rodzinne oraz prezenty. Sieć LodyBonano już od kilku lat dodatkowo umila maluchom ten czas. Dlatego wszystkie dzieci, które w dniu Pierwszej Komunii Świętej przyjdą w stroju komunijnym do oznaczonych lodziarni, kupią dwa desery w promocyjnej cenie. Mali, odświętnie ubrani klienci będą mieli do wyboru kultowego Americanosa za złotówkę oraz Premium z posypką Lion tylko za 2,50 zł.

– Chcemy towarzyszyć najmłodszym miłośnikom naszych deserów w tak doniosłej dla nich chwili – mówi Monika Zalewska, manager rozwoju sieci LodyBonano. – Dobrze rozumiemy też, że ten Sakrament to nie tylko radość, ale także spory stres dla młodego człowieka. Po skończonej mszy, maluchy zaczynają się już rozluźniać i z chęcią wstępują z rodzicami na lody. Dla wielu rodzin wizyta w naszych lodziarniach to okazja, aby w miły sposób rozpocząć wspólne świętowanie.

Akcja obowiązuje w wybranych punktach na terenie całego kraju i potrwa przez cały maj i czerwiec. Na każdej lodziarni biorącej udział w promocji, znajduje się specjalny plakat, zapraszający dzieci do skorzystania z rabatów.