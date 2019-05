15 lokalizacji, blisko 30 najlepszych aut świata i 2 ważne cele – dostarczyć sobie niezapomnianych emocji oraz pomóc ciężko chorym maluchom. Tak w skrócie można opisać trasę, którą Devil-Cars organizuje dla wszystkich entuzjastów szybkich samochodów.

W każdy weekend, aż do połowy października, wybranymi torami w Polsce zawładną luksusowe auta. Ferrari F430, Lamborghini Gallardo, Aston Martin DB9, KTM X-BOW, Porsche 911 Carrera – to tylko niewielka część marek, którymi będziemy mogli się przejechać.

– Chcemy, aby uczestnicy naszych imprez spróbowali swoich sił za kółkiem auta, o którym zawsze marzyli i poczuli emocje, jakie temu towarzyszą – mówi Rafał Matejczyk, właściciel firmy Devil-Cars. – Ale w tym roku nasza trasa ma także inny, równie ważny wymiar. 10 zł od każdego vouchera przeznaczamy na rzecz lokalnej organizacji charytatywnej albo naszego stowarzyszenia. W ten sposób osoby, które wykupią przejazd, pomogą ciężko chorym dzieciom.

Jak kupić voucher? Wystarczy wejść na stronę https://devil-cars.pl/ i wybrać miejscowość, samochód oraz typ przejazdu. W bilety warto zaopatrzyć się wcześniej, ponieważ na miejscu będą dostępne wyłącznie ograniczonym zakresie.

– Na nasze eventy przychodzą całe rodziny, dlatego zapraszamy nie tylko dorosłych, ale także dzieci. Specjalnie z myślą o nich przygotowujemy kącik malucha. Szykujemy także niespodziankę, ale o niej uczestnicy eventu dowiedzą się dopiero na miejscu – mówi Rafał Matejczyk.

Wstęp na imprezy jest wolny, dlatego każda osoba będzie mogła zupełnie za darmo zobaczyć wnętrza aut, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie czy nakręcić film.

W tym sezonie Devil-Cars odwiedzi: Poznań, Ułęż (okolice Lublina), Białystok, Jastrząb (ok. Radomia), Słomczyn (ok . Warszawy), Pszczółki (ok. Gdańska), Bednary (ok. Poznania), Oleśnicę (ok. Wrocławia), Łódź, Kraków, Toruń, Koszalin, Modlin, Olsztyn oraz Słabomierz (ok. Żyrardowa).

Devil-Cars to firma oferująca przejażdżki szybkimi samochodami po największych torach Polski. W jej flocie znajduje się blisko 30 luksusowych aut. Posiada własne stowarzyszenie, jednak podczas swojej letniej trasy po kraju wspiera także lokalne inicjatywy.