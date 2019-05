- Nie ma nic prostszego niż chodzenie? Niekoniecznie - uważa Katarzyna Śliwińska,fizjoterapeutka z COP. - Gdyby tak było nie mielibyśmy tylu problemów z bolącymi stopami, stawami, kręgosłupem. Chodzenie to podstawowa czynność, uczymy się jej około pierwszego roku życia, ale to jak opanujemy tę sztukę ma ogromny wpływ na całą postawę ciała i to przez całe życie.

Dlatego tak ważnym jest, by we wczesnym dzieciństwie nie zaniedbać stóp. W procesie chodzenia są one najbardziej obciążone. Im szybciej się wyłowi pojawiające się wady i niepokojące symptomy tym lepiej.

- Jeśli wadę wykryjemy we wczesnym etapie jest szansa na całkowite wyeliminowanie wady. Potem można ją tylko korygować – podkreśla Katarzyna Śliwińska, która prowadzi diagnostykę w Centrum. – Wyniki badań przesiewowych jakie od lat wykonujemy w białostockich i podlaskich przedszkolach wykazują, że około 1/3 dzieci ma problem ze stopami.

Najczęstsze z nich to płaskostopie, stopy koślawe i szpotawe. Przyczyn jest wiele, poczynając od wad wrodzonych, przez niewłaściwy rozwój (m.in. zbyt wczesną naukę siadania i chodzenia), dziecięcą otyłość, po źle dobrane obuwie. Każdą z nich można wykryć podczas krótkiego badania na macie baropodometrycznej. Trwa ono tylko 15 min i polega na tym, że dziecko spaceruje boso po monitorowanym podłożu.

- Badanie dynamiczne pokazuje nam jak dziecko chodzi i czy ma właściwe podparcie stopy w różnych fazach chodu. Widzimy to na ekranie w najdrobniejszych detalach – wyjaśnia Katarzyna Śliwińska. – Jeśli diagnoza wykaże ewidentną wadę rozwiązaniem jest dobranie odpowiedniej wkładki ortopedycznej. Gdy jest ona w fazie wstępnej proponujemy dobór korygującego obuwia i zestaw ćwiczeń. U dwu, trzyletnich dzieci płaskostopie może być jeszcze fizjologiczne, ale warto zadbać już o profilaktykę oraz odpowiednie obuwie do przedszkola, gdzie przebywa najdłużej.

Bezpłatne badania diagnostyczne będą wykonywane od 27 maja do 8 czerwca, tydzień przed Dniem Dziecka i tydzień po (w godzinach pracy Centrum Ortopedyczno-Protetycznego przy ul. Ryskiej 1 e).

- Uważamy, że z tej okazji poza rozrywkami i uciechami warto pomyśleć o zdrowiu naszych dzieci. Dlatego oferujemy szansę sprawdzenia czy ze stopami naszych pociech jest wszystko w porządku. Stanowią one podporę całego ciała i determinują wiele poważniejszych wad postawy – dodaje Marta Malesza-Sitarek z Centrum, koordynatorka akcji. - Lepiej dmuchać na zimne, niż potem mieć żal do siebie, że coś się zaniedbało.

Na darmowe badanie można zapisać się dzwoniąc na numer 500 59 59 47, w godz. 8 – 17. Poza konsultacjami Centrum Ortopedyczno-Protetyczne oferuje też rabaty na wkładki i obuwie ortopedyczne oraz na sprzęt rehabilitacyjny (maty, piłki, urządzenia do ćwiczeń).