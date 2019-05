Podziel się dobrą opowieścią, a pojedziesz do Energylandii

Konkurs polega na tym, by skompletować cztery opakowania „Kostki z niespodzianką”. To zdrowe słodycze z linii Porcja Dobra stworzone tylko z owoców i orzechów (bez żadnych sztucznych dodatków). W sprzedaży dostępnych jest sześć smaków: owocowo-orzechowy z cynamonem, daktylowo-orzechowy, morelowo-orzechowy, jabłkowo-truskawkowy, jabłkowo-śliwkowy oraz jabłkowo-jeżynowy. Do przekąski dołączona jest też kreatywna zabawka niespodzianka i Dobrokarta czyli obrazek z motywującym hasłem.

Kiedy już skonsumujemy słodycze należy zrobić czterem zebranym kartonikom zdjęcie (tylko jedno!) i przesłać je wraz z wypełnionym formularzem na adres konkurs@porcjadobra.pl.Regulamin i formularz jest dostępny w poście konkursowym na Facebooku na stronie Porcji Dobra.

Ale to dopiero półmetek zawodów. Jego clue to napisanie niedługiej wymyślonej przypowieści lub prawdziwej historii, której motywem przewodnim będzie dzielenie się dobrem.

- Ta idea przyświeca nam zarówno w naszej pracy zawodowej jak i w życiu prywatnym. Mamy słabość do baśni, w których zawsze zwycięża dobro. Ale dzieje się to na skutek przemiany głównego bohatera, który uświadamia sobie jakaś ważną prawdę – mówi Anna Ananczikowa, współwłaścicielka Pure Life. - Kiedyś cała wiedza była przekazywana poprzez opowiadane historie. Zapadają one głęboko w duszę dzieci i zostają tam na długo. Uruchomiają emocje, jaskrawe obrazy i uczą lepiej, niż niejeden podręcznik. Mamy nadzieję, że wymyślanie własnej przypowieści będzie pracą zespołową. Dzieciom pomogą rodzice, a może i dziadkowie, a podczas jej układania dowiedzą się czegoś także o samych sobie.

Zgłoszenia na konkurs przyjmowane będą do 24 czerwca 2019. Zwycięzca ogłoszony zostanie tydzień później - 1 lipca. Otrzyma on zaproszenie do Energylandii, zapewniające całodzienną wizytę w parku dla maksymalnie czterech osób (dla 2 osób dorosłych i 2 dzieci w wieku do 18 roku życia). Organizatorzy przewidzieli też pięć nagród pocieszenia – będą to kuferki pełne słodyczy od Porcji Dobra. Nagrodzone prace opublikowane zostaną na facebookowym profilu Porcji Dobra.

Będzie tam też można zobaczyć zdjęcia z wizyty zwycięskiego teamu w Energylandii. To największy park rozrywki w Polsce, znajdujący się w miejscowości Zator, położonej na granicy dwóch województw: małopolskiego i śląskiego. Bywalcy zapewniają, że nikt tam się nie nudzi, niezależnie od wieku. Park dzieli się na tematyczne strefy: Familijną, Ekstremalną, Bajkolandię i Water Park. Zaproszenie upoważnia do wstępu na wszystkie atrakcje bez żadnych dodatkowych opłat.