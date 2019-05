Aneks kuchenny, czyli kuchnia minimalna

W większości polskich domów kuchnia nie jest wyłącznie miejscem do gotowania. To ważna przestrzeń życia rodziny, w której toczą się rozmowy i odbywają spotkania towarzyskie. Projektanci nowoczesnych wnętrz doskonale odpowiedzieli na tę potrzebę – we współczesnych mieszkaniach kuchnia jest połączona z pokojem dziennym.

W praktyce bywa jednak tak, że mimo otwartej przestrzeni, faktyczna powierzchnia robocza, którą wykorzystujemy do przygotowywania posiłków, ulega zmniejszeniu. Dlatego tak ważne jest, by dobrze przemyśleć swój projekt. Poniżej znajdziecie wskazówki, które pozwolą wam urządzić funkcjonalny aneks kuchenny.

Trójkąt roboczy to podstawa!

Trójkąt roboczy to złota zasada w projektowaniu kuchni. I jakkolwiek w przypadku dużych pomieszczeń możemy w pewnych sytuacjach iść na ustępstwa, tak przy niewielkich powierzchniach wygoda gotowania powinna być podstawą.

– Aneksy kuchenne usytuowane są zwykle przy jednej ścianie, dlatego zaleca się następujące rozmieszczenie sprzętów: lodówka, blat roboczy, zlewozmywak, blat roboczy, płyta grzewcza plus piekarnik – mówi Roman Timofiejuk z firmy Romtex z Centrum Handlowego Fasty. – Taka kolejność odpowiada naturalnym etapom pracy podczas przyrządzania posiłków. Najpierw wyciągamy rzeczy z lodówki, następnie myjemy je i przygotowujemy do gotowania lub smażenia.

Pamiętajmy także, aby blaty robocze pomiędzy poszczególnymi sprzętami miały odpowiednią odległość. Ciężko jest jednak ustalić dokładne wymiary, ponieważ każda kuchnia jest inna. Najwięcej miejsca warto zostawić sobie między zlewozmywakiem a płytą – to właśnie tam będziemy przecież kroić i mieszać poszczególne składniki dań.

Dobrym rozwiązaniem jest także wyspa kuchenna, która w naturalny sposób odgrodzi nam przestrzeń. Może ponadto pełnić funkcje wysokiego stołu, a już na pewno dodatkowego blatu roboczego.

Kuchnia modułowa czy na zamówienie?

Obecnie, różnica między jakością szafek kuchni modułowych a tych robionych na zamówienie, nie jest znacząca. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety.

– Kuchnie modułowe są tańsze, a wbrew powszechnie panującej opinii, nie charakteryzują się niższą jakością. Wręcz przeciwnie, mogą być nawet lepiej wykończone. Przy taśmowej produkcji używa się bowiem wyspecjalizowanych maszyn, które nie są w zasięgu finansowym małych zakładów stolarskich – mówi Błażej Dzierżyński ze sklepu RS Design z CH Fasty. – Kuchnie na wymiar dają nam natomiast większe możliwości w dopasowaniu do wnętrza. Wiąże się to jednak z dużo wyższą ceną.

Jeśli zależy nam na wyjątkowej aranżacji i nietypowych rozwiązaniach, możemy zdecydować się na kuchnię na zamówienie. Warto jednak wiedzieć, że kuchnie modułowe, jak sama nazwa wskazuje, także dają nam możliwość miksowania różnych rodzajów szafek. Decyzja zależy więc wyłącznie od nas.

Przy wyborze szafek do kuchni otwartej na pokój dzienny pamiętajmy, aby zgrać je stylistycznie z aranżacją całego pomieszczenia. Aneks kuchenny powinien być przedłużeniem naszego salonu, który dobrze koresponduje z resztą pokoju.

Jakie płytki?

W przypadku podłóg, przy połączeniu kuchni z salonem, mamy dwa rozwiązania. Pierwszym z nich jest ułożenie jednolitej podłogi w całym pomieszczeniu, drugim zaś oddzielenie przestrzeni kuchennej za pomocą różnych materiałów.

– Kuchnia jest najbardziej eksploatowaną częścią w mieszkaniu, więc przy wyborze płytek na podłogę musimy zwrócić uwagę na ich trwałość. W pomieszczeniu o zwiększonym ruchu zaleca się najczęściej gres o klasie ścieralności nie mniejszej niż 3 i antypoślizgowości co najmniej R7. Wyjątkiem są małe kuchnie, gdzie często stosuje się płytki połyskujące kosztem gorszego parametru antypoślizgowości. Optymalnym rozwiązaniem są duże gabarytowo płytki lappato o jasnych, jednolitych wzorach – mówi Bartosz Rudnik ze sklepu Outlet Nexterio z CH Fasty.

Jeśli chodzi o glazurę, która znajdzie się nad blatem kuchennym, tutaj warto pozwolić sobie na dużą dowolność. Mozaiki w modne wzory, wyraziste kolory albo neutralne barwy – płytki mogą stać się najważniejszym punktem naszej aranżacji, który doda jej charakteru.

– Na ścianie w kuchni między meblami wciąż największą popularnością cieszą się podłużne, białe i połyskujące płytki. Z uwagi na to, że powierzchnia między meblami nie jest narażona uszkodzenia, pole do popisu projektantów jest jednak nieograniczone. Na ściany stosuje się od mozaiki po wielkoformatowe gresy, przy czym należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu fug, które są narażone na zachlapanie tłuszczem. Tak samo jak w przypadku płytek podłogowych, kolorystyka powinna jak najlepiej pasować do mebli oraz ogólnej aranżacji pomieszczenia – podsumowuje ekspert.