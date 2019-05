Nowy sushi bar w Szczecinie

Lokal mieści się w centrum miasta przy ul. Wojska Polskiego 40. Event rozpoczął się o godz. 14.00. Restauracja tego dnia była jednak czynna dłużej (zwykle pracuje do 22) i w zasadzie przez cały czas wszystkie stoliki były zajęte.

- Do godziny 19 starałem się jeszcze kontrolować ruch, liczyłem klientów i do tej pory było ich ponad stu. A kiedy doszedłem do tej liczby, to się uspokoiłem. Jest dobrze, pomyślałem - opowiada właściciel lokalu Dariusz Łukaszewicz. – Miło się robiło, kiedy ktoś wychodząc z lokalu pokazywał mi podniesiony do góry kciuk, albo kiedy czytałem na facebooku wpis: „w kręceniu rolek nie macie sobie równych”. Choć momentami było gorąco.

Stres był, mimo że to drugi lokal franczyzowy Koku Sushi jaki otwiera Dariusz Łukaszewicz. Pierwszy powstał dwa lata temu w Świnoujściu i cieszy się dużym powodzeniem. Zbudowany sukcesem inwestor postanowił więc otworzyć kolejną restaurację, tym razem w wersji premium.

Ledwie obsługa zdążyła posprzątać lokal po czwartkowym otwarciu, rozpoczęły się przygotowania do piątkowego wydarzenia. Organizatorzy konkursu Miss Zachodniopomorskiego postanowili zorganizować z Koku Sushi spotkanie kandydatek z mediami. Przyznają, że wybrali ten lokal głównie ze względu na estetykę wystroju. Przestronne wnętrze lokalu utrzymane jest w jasnych neutralnych barwach z dominującą świeżą zielenią washabi.

W menu restauracji poza sushi i sashimi, goście znajdą się też inne sztandarowe potrawy Koku, takie jak: pierożki gyoza z kaczką, spring rollsy, sandwiche gua bao, samosy, tatar z łososia i tuńczyka, zupy oraz słynny sernik z lodami mango.

- Z początkiem czerwca wchodzi nowa karta, a w niej oryginalne smaki sushi i zupełna nowość: kraftowe piwo na bazie japońskiego chmielu, warzone specjalnie na zamówienie sieci i skomponowane tak, by pasowało do sushi – dodaje właściciel.

Koku Sushi to największa franczyzowa sieć barów serwujących to popularne azjatyckie danie w Polsce. Aktualnie pod jej szyldem działają 24 bary w 21 miastach.