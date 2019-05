Aby zaaranżować idealną garderobę, wystarczy ci dobry pomysł oraz nieco logistyki. Podczas projektowania czekać cię będzie kilka decyzji do podjęcia – przede wszystkim dotyczących miejsca i materiałów oraz rozmieszczenia poszczególnych elementów i modułów.

Wydziel przestrzeń

W niewielu polskich mieszkaniach jest zaplanowane specjalne pomieszczenie, w którym ma znajdować się garderoba. Niektórzy decydują się zrobić ją, rezygnując z oddzielnej toalety lub zajmując na nią dodatkowy pokój. Nie każdy ma jednak taką możliwość. Na szczęście najczęściej wystarczy trochę wydzielonego miejsca w jednym z pokojów lub w przedpokoju. Są też inne rozwiązania.

– Jeżeli istnieje możliwość przeznaczenia oddzielnego pomieszczenia na garderobę, to wiele ułatwia, ale nie ma takiej konieczności. Miejsce do przechowywania ubrań można stworzyć również z wyznaczonej części danego pokoju, dostosowując je do kształtu i powierzchni pomieszczenia. Dobrze zaprojektowana szafa na wymiar także może pełnić funkcję garderoby. Wszystko jest kwestią dokładnego sprecyzowania naszych oczekiwań – tłumaczy Magdalena Łukjaniuk, przedstawicielka firmy Komandor z Centrum Hadlowego Fasty.

Kiedy wybieramy miejsce na garderobę, powinniśmy pamiętać o kilku rzeczach. O ile istnieje taka opcja, najlepiej zrobić ją w pobliżu naszej sypialni. Dobrym pomysłem będzie także przedpokój, a dokładnie część pomiędzy pokojem do spania a łazienką.

Zaplanuj każdy zakamarek

– Przy tworzeniu garderoby wykorzystuje się wszystkie wnęki, uskoki, skosy czy niskie sufity. Każdy taki element jest istotny przy rozmieszczaniu półek, szuflad i regałów. Aranżujemy 100% dostępnej przestrzeni, aby garderoba była jak najbardziej funkcjonalna – tłumaczy Roman Timofiejuk, właściciel firmy Romtex z CH Fasty.

Na samym początku warto więc dokładnie zaplanować, co konkretnie chcemy przechowywać. Pod uwagę weźmy nie tylko ubrania (długie płaszcze, koszule, spodnie, sukienki oraz bieliznę), ale także różnego rodzaju sprzęty – akcesoria sportowe, deskę do prasowania czy odkurzacz.

– Planując wydatki, nie możemy zapomnieć o niezbędnych akcesoriach, takich jak: wieszak na spodnie, stojak lub wysuwana półka na buty, wieszak na krawaty, uchwyt na żelazko lub odkurzacz, szuflada na bieliznę, biżuterię czy paski. Ich wybór uzależniony jest od gabarytu garderoby oraz rzeczy , które mamy zamiar przechowywać – tłumaczy Magdalena Łukjaniuk z Komandor.

Wybierz materiał

To, jakie materiały będą nam potrzebne do wybudowania garderoby, zależy od dostępnej przestrzeni. Jeżeli aranżujemy garderobę we wnęce, wystarczą nam półki, szuflady wieszaki oraz drzwi. Jeżeli budujemy oddzielną konstrukcję, potrzebny będzie nam cały system łączników oraz stelaży, płyty i wsporniki.

– Najtańszym i najczęściej stosowanym rozwiązaniem są płyty wiórowe laminowane, które wykorzystuje się powszechnie w produkcji mebli. Odpowiednio przycięte tworzą dobrze dopasowaną konstrukcję półek i ścianek. Co ważne, materiał ten nie jest trudny w utrzymaniu – mówi Roman Timofiejuk.

Do wyboru mamy również na płyty MDF lakierowane lub pokryte okleiną (naturalną lub z folii PCW). Cały system można też stworzyć z elementów aluminiowych, na których opierają się półki, szuflady oraz drążki.

Ogromne znacznie ma nie tylko sama konstrukcja. Konieczne jest zadbanie o odpowiednią wentylację garderoby. Można na przykład zainstalować drzwi z otworami nawiewnymi. Częstym wyborem są także drzwi przesuwne. Dla wielu osób znaczenie ma ponadto to, w jaki sposób będzie można sprzątać garderobę – chcą, by wykorzystane materiały, były łatwe do czyszczenia oraz trwałe.

Garderoba na wymiar – dlaczego warto ją zamówić?

W związku z tym, że aranżacja garderoby wymaga przede wszystkim odpowiedniej logistyki oraz perfekcyjnego liczenia, dobrze jest oddać tę sprawę w ręce profesjonalistów. Ci nie tylko wymierzą dokładnie każdy element i sprawdzą wszelkie możliwości, lecz także dostosują projekt do wymogów klienta. Garderoba zamówiona na wymiar będzie doskonale wpasowana w nasze oczekiwania oraz możliwości mieszkania.