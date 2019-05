BookFormator to papierowy przewodnik po premierach, promocjach oraz najważniejszych newsach z rynku wydawniczego. Znajdziemy w nim nowości, opisy bestsellerowych tytułów dla dorosłych, dzieci i młodzieży, zestawienia tematyczne, artykuły oraz wywiady z autorami.

– Dzięki BookFormatorowi wszyscy miłośnicy książek będą na bieżąco z najgorętszymi premierami, dowiedzą się także, co słychać u ich ulubionych pisarzy – mówi Paweł Mieczkowski, kierownik działu marketingu w księgarni TaniaKsiazka.pl. – Co ważne, wszystkie produkty z BookFormatora można kupić w naszej księgarni z rabatem nawet do 30%.

Na tym jednak nie koniec. W katalogu zawarto także informacje o najciekawszych komiksach, grach i gadżetach. Nie zabrakło również rekomendacji od pracowników TaniaKsiazka.pl – „Bookstagramerki” Rudej oraz „Cenowego Rzeźnika” Wojtka. W tym numerze polecają oni tytuły, które w ostatnim czasie podbiły ich serca.

Aby zdobyć informator, wystarczy zrobić zakupy w księgarni TaniaKsiazka.pl. BookFormator jest dodawany zupełnie za darmo do każdego zamówienia. Nowe numery pojawią się już wkrótce.

Sklep TaniaKsiazka.pl to jedna z największych i najczęściej nagradzanych księgarni internetowych w Polsce. Prowadzi popularny serwis o książkach CoPrzeczytac.pl, w którym można zapoznać się z recenzjami, zapowiedziami oraz newsami ze świata polskiej i zagranicznej literatury. Pracownicy księgarni promują czytelnictwo także w mediach społecznościowych – tworzą humorystyczne profile na Facebooku, Instagramie oraz kanał na YouTubie.