Dzień Dziecka w LodyBonano – wygraj 30 zł do wykorzystania w lodziarniach sieci!

Z okazji Dnia Dziecka rusza ogólnopolska kampania sieci LodyBonano. Na antenie radia RMF FM usłyszymy spoty zachęcające do wspólnego spędzenia tego dnia i odwiedzenia lodziarni właśnie 1 czerwca. Do tego na stronie internetowej stacji do wygrania będą bony upominkowe o wartości 30 zł na wszystkie desery z menu.