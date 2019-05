Porcja Dobra się rozkręca

Receptura i design przekąsek opracowane zostały w ubiegłym roku. Założeniem producentów marki Pure Life było wprowadzenie na rynek zdrowych, impulsowych słodyczy o bardzo krótkiej etykiecie, stworzonych tylko z naturalnych składników. W ofercie firmy są listki, krążki i kulki, zrobione tylko na bazie owoców i orzechów.

Produkt od razu podbił klientów sklepów ze zdrową i ekologiczną żywnością. Świetnie sprzedaje się przez Internet, jest na przykład dostępny na portalu bdsklep.pl czy bee.pl. Mile jest też widziany na imprezach sportowych – uzupełniali nim energię biegacze maratonów, miłośnicy wspinaczki i tańca.

– To bardzo cieszy, bo to nasi naturalni odbiorcy, myślący podobnie jak my, ale tak naprawdę nie chcemy pozostać produktem niszowych. Zleży nam na wejściu do dużych sieci – mówi Natalia Stsepantsova, Prezes Pure Life. – Opracowywaliśmy nasze przekąski głownie z myślą o dzieciach, a naszym długofalowym celem jest stworzenie autentycznej alternatywy dla wysoko przetworzonych słodyczy, które zalewają sklepowe półki. Wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze.

Sztandarowym produktem z linii Porcja Dobra jest „Kostka z niespodzianką” adresowana do najmłodszych konsumentów. To słodka przekąska tyko z suszonych owoców i orzechów bądź z samych owoców (bez dodatku cukru), opakowana w poręczne, małe pudełko, w którym poza wartościowymi słodyczami, dzieci znajdą też kreatywną zabawkę i Dobrokartę.

– Dobrokarta to nasz autorski pomysł. Podchodzimy do biznesu odpowiedzialnie i ideowo. Bliska jest nam idea sharingu. Dzielimy się dobrym jedzeniem, a za pomocą Dobrokart także dobrym słowem, pozytywną energią – dodaje Natalia Stsepantsova.

Zarówno jakość przekąsek, jak i towarzyszące jej nie tylko komercyjne idee przekonały jednego z największych dystrybutorów w kraju. Porcja Dobra od pierwszego tygodnia maja dostępna jest na segmencie ze zdrowymi przekąskami w sieci Kaufland, posiadającej blisko 220 sklepów w Polsce.

Na dodatek zbiegło się to z przyznaniem marce wyróżnienia w plebiscycie Influencer’s Top 2019 organizowanym przez Allaboutlife. Owocowo-orzechowe kulki zostały wyróżnione jako Top Wybór w kategorii "Słodycze”.

Pure Life ma jednak apetyt na większy kawałek rynkowego tortu. Wkrótce więc produkowane przez markę słodycze będą dostępne także w innych dużych sklepach. Nie bez znaczenia jest to, że cieszą się też poparciem rodziców, którzy są coraz bardziej świadomymi konsumentami i coraz uważniej wybierają słodycze dla swoich dzieci.