Artemida kończy 10 lat. Będzie wielki piknik

Założyciele i pracownicy tego elitarnego ośrodka w czerwcu będą obchodzić swój jubileusz, na który już dziś serdecznie zapraszają wszystkie rodziny, których dzieci przyszły na świat dzięki specjalistom z Artemidy.

– Od dziesięciu lat niesiemy pomoc z zakresu leczenia niepłodności, położnictwa, ginekologii i endokrynologii. Oferujemy najnowocześniejsze badania i diagnostykę na światowym poziomie. Trudno jest policzyć wszystkie ciąże zakończone cudem narodzin, ale zaryzykuję stwierdzenie, że w ciągu minionej dekady dzięki nam na świat przyszło kilka tysięcy maluchów. Daliśmy też nadzieję i szczęście parom, które borykały się z ciężką chorobą, jaką jest niepłodność – podsumowuje dotychczasową pracę Centrum Medycznego Artemida dr n. med. Jan Domitrz, specjalista położnictwa, ginekologii i endokrynologii.



Przed nami wyjątkowy jubileusz...



10-lecie to doskonała okazja do tego, aby podsumować pewien etap i w optymistycznym nastroju pracować i działać dalej. Dlatego też jubileusz Centrum Medycznego Artemida musi być wyjątkowy.



– Zapraszamy na wielki, rodzinny piknik 2 czerwca do Majątku Howieny pod Białymstokiem. Początek imprezy o godzinie 11.00 – mówi Jan Domitrz. – Liczymy, że z naszego zaproszenia skorzystają rodziny z dziećmi, które dzięki naszym specjalistom przyszły na świat. Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, niespodzianek. Jestem przekonany, że będzie to doskonała okazja do wielu ciepłych wspomnień i dobrych wzruszeń…



Należy podkreślić, że w Artemidzie pracują utytułowani lekarze z najdłuższym w Polsce doświadczeniem w zakresie diagnostyki i leczenia niepłodności. To specjalistom tego zespołu udało się jako pierwszym w Polsce dokonać pozaustrojowego zapłodnienia zakończonego ciążą i porodem. Trzon zespołu stanowią profesorowie i doktorzy posiadający specjalizacje zarówno w zakresie ginekologii, położnictwa, jak i endokrynologii.