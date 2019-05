Dzień Dziecka w Wytwórni Lodów Polskich „u Lodziarzy”

Deser Junior to sześć małych kuleczek lodów w jednym waflu. Najmłodsi klienci mogą w ten sposób samodzielnie dobrać sobie smaki, na które aktualnie mają ochotę. Wiadomo przecież, że podjęcie tak ważnej decyzji bywa czasem trudne. Dlaczego by więc nie spróbować różnych smaków za jednym zamachem?

– Deser Junior cieszy się wśród maluchów dużą popularnością, dlatego z okazji ich święta przygotowaliśmy specjalną promocję. Dla użytkowników naszej aplikacji, którzy aktywują kupon, w dniu 1 czerwca lody Junior dostępne będą w promocyjnej cenie 4 zł – mówi Magdalena Kwiatkowska, manager rozwoju sieci.

Aby skorzystać z promocji, wystarczy ściągnąć aplikację i założyć konto. Następnie należy przejść do zakładki „Kupony”, wybrać odpowiedni kupon i aktywować go tuż przy okienku. Później pokazujemy go sprzedawcy i już – możemy cieszyć się naszymi lodami.

– Zachęcamy do ściągania aplikacji, ponieważ dzięki niej nasi klienci zawsze są na bieżąco. Zapraszamy także 1 czerwca do odwiedzania naszych lodziarni. Rodzinny wypad na lody to przecież nieodłączny element Dnia Dziecka. Chcemy towarzyszyć maluchom w ich święcie i umilić im ten wyjątkowy czas – tłumaczy Magdalena Kwiatkowska.

W aplikacji Wytwórni Lodów Polskich „u Lodziarzy” znajdziemy nie tylko kupony i informacje o najnowszych promocjach. Dzięki niej odszukamy także najbliższą lodziarnię oraz ocenimy wszystkie smaki, przyznając odpowiednią liczbę gwiazdek od 1 do 5. Dowiemy się również o otwarciach lokali w naszej okolicy. Aplikacja Wytwórni Lodów Polskich „u Lodziarzy” dostępna jest w dwóch wersjach – na telefony z systemem Android oraz iOS.