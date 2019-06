Spróbuj swoich sił za kółkiem najdroższych aut świata i pomóż nieuleczalnie chorym dzieciom!

W niedzielę toruńskim torem zawładną najlepsze samochody, jakie jeżdżą po naszej planecie – Aston Martin DB9, BMW BITURBO E92, Ferrari F430, Ford Mustang GT, Lamborghini Gallardo. A to tylko niewielka część z ekskluzywnych marek, które zobaczymy 9 czerwca!

Vouchery dostępne są na stronie: https://devil-cars.pl/. Do wyboru mamy dwie opcje – samodzielne kierowanie samochodem lub runda po torze jako pasażer. W przypadku wolnych miejsc, istnieje możliwość nabycia biletu stacjonarnie. Ich liczba będzie jednak ograniczona.

Co ważne, 10 zł od każdego przejazdu zostanie przekazane na rzecz Fundacji Społeczno-Charytatywnej „Pomoc Rodzinie i Ziemi”, która prowadzi Hospicjum Nadzieja. Wszystkie osoby, które kupią voucher, wesprą więc organizację w budowie Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych.

Impreza startuje o godzinie 9.00 i potrwa do 15.00. Wstęp dla obserwatorów jest wolny. Na miejscu każdy zainteresowany będzie mógł zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, nagrać film lub obejrzeć wnętrza wybranych samochodów. Dokładny adres: MotoPark Tor Toruń,ul. Łukasiewicza 66, 87-100 Toruń.

Tutaj znajdziecie nazwy wszystkich aut, jakie zobaczymy na torze: Ferrari F430, Ferrari Italia, Lamborghini Gallardo, Aston Martin DB9, KTM X-BOW, ARIEL ATOM, Porsche 911 Carrera, BMW M POWER, BMW BITURBO E92, BMW M4 Perforamance, Subaru STI Turbo, Mitsubishi Lancer Evo 10, Ford Mustang GT, Subaru Impreza WRX, Nissan GTR.

Devil-Cars to firma oferująca przejażdżki luksusowymi samochodami po największych torach Polski. Co weekend, od końca maja do połowy października, odwiedza różne miasta w naszym kraju, wspierając charytatywnie lokalne inicjatywy. W tym sezonie można ich spotkać aż w 15 lokalizacjach.