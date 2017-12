Axami z dofinansowaniem PARP wyrusza na podbój Las Vegas

Organizację wyjazdu do amerykańskiej Nevady umożliwiło dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które Axami otrzymało w ramach wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw w promocji marek produktowych - Go to Brand.

W konsekwencji unikalną, projektowaną i szytą w stolicy Podlasia bieliznę w dniach 12-14 lutego 2018 podziwiać będą tysiące ekspertów, projektantów i gości targów w Las Vegas. Jak zdradzają przedstawiciele marki, podczas wydarzenia zaprezentowana zostanie oferta, która ma szansę zaskoczyć wszystkich zainteresowanych.

- Jesteśmy przekonani, że nasz udział w CURVE EXPO nie przejdzie bez echa. A to wszystko za sprawą premiery najnowszej kolekcji z linii luxury, do której szykujemy się już od dłuższego czasu - mówi Edyta Skutnicka, projektantka i właścicielka firmy.

I dodaje: Dofinansowanie, które otrzymaliśmy z pewnością pozwoli rozwinąć nam skrzydła. Dzięki temu nasze produkty będą miały szansę zabłysnąć wśród innych znanych i cenionych marek – jak chociażby Chantelle, Aubade, Etam czy La Perla.

Co ciekawe, w długofalowych planach Axami ma nie jeden, ale łącznie… aż trzy wyjazdy na targi do Las Vegas. Polska bielizna prezentowana na nich będzie nie tylko w lutym, ale również w sierpniu 2018 i dokładnie rok później.

- Już dziś pracujemy nad tym, by na każdą z tych okazji przygotować coś wyjątkowego. Póki co możemy zdradzić, że z pewnością będą to produkty o bogatej kolorystyce i ciekawym wzornictwie, co w połączeniu z dyskretnymi dodatkami pozwoli nam zachować charakterystyczną dla naszej marki ekskluzywność i elegancję – dodaje Edyta Skutnicka.

W 2019 roku, oprócz USA, Axami odwiedzi również Paryż. Na odbywającym się tam Salon International de la Lingerie marka nieprzerwanie gości od 2007 roku, za każdym razem zaskakując zwiedzających szykiem i pomysłowością. Z kolei na kwiecień 2019 zaplanowano wyjazd do Japonii.