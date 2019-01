Tupot zdrowych stóp

To kolejna edycja akcji od wielu lat prowadzonej przez Centrum Ortopedyczno-Protetyczne w Białymstoku. Do tej pory przebadano stopy ok. 2000 małych pacjentów z Podlasia.

- Z rozmysłem wybraliśmy okres ferii, kiedy uczniowie mają wolne i jest więcej czasu, by wybrać się z nimi na krótką wizytę. Łatwiej też wtedy dojechać do nas dzieciom z miejscowości oddalonych od Białegostoku – zachęca do udziału w konsultacjach z fizjoterapeutą Grzegorz Tomkiewicz z Centrum Ortopedyczno-Protetycznego. – Samo badanie jest zupełnie bezbolesne i trwa jedynie 15 min.

Z pozoru nie wygląda ono nawet na wizytę medyczną. Dziecko musi jedynie przejść na boso po czarnej macie. Jednak system diagnostyczny z którego korzysta Centrum Ortopedyczno-Protetyczne jest bardzo zaawansowany i innowacyjny. Charakteryzuje go wielka precyzja i szeroki zakres badań. Pomiar wykonany przy jego użyciu pozwala na bardzo szczegółowe określenie rozkładu obciążenia stóp podczas stania i chodu.

- Co ważne, rodzice od razu na miejscu będą mogli omówić wyniki badania z fizjoterapeutą, który w razie potrzeby doradzi jak dalej postępować, zaproponuje terapię, zaleci odpowiedni zestaw ćwiczeń, określi jakie wkładki ortopedyczne przyniosą najlepsze efekty – wyjaśnia fizjoterapeuta z Centrum. Każdy pacjent otrzyma też wydruk badania, będzie więc mógł dodatkowo skonsultować się z ortopedą czy lekarzem prowadzącym.

Wad kończyn dolnych nie można bagatelizować. Specjaliści od lat biją na alarm. Instytut Matki i Dziecka podaje, że 90 proc. dzieci w Polsce ma wady postawy. Najsłabsze ogniwa to kręgosłup, stopy i kolana. Przyczyny tego stanu są powszechnie znane: za mało aktywności, za dużo czasu przed komputerem, za ciężkie plecaki, otyłość. Najczęstsze wady kończyn dolnych (80 proc.) to płaskostopie i koślawe kolana. Nogi podtrzymują całe ciało, wpływają na jego motorykę. Ich deformacja i osłabienie prowadzi z czasem do wad całej postawy, co w rezultacie skutkować może kłopotami z chodzeniem, silnymi bólami kręgosłupa, a nawet niepełnosprawnością. Odpowiednio prowadzona rehabilitacja natomiast w wielu przypadkach jest w stanie całkowicie wyeliminować problem, szczególnie rozpoczęta w młodym wieku.

Warto więc skorzystać z okazji i wybrać się z dzieckiem na szybkie, precyzyjne i darmowe badanie do Centrum na Ryskiej, aby potem synek, który marzy o tym, by być strażakiem, nie skarżył się, że przez zaniedbanie nie może nim zostać, a o poranku słyszeć tupot zdrowych dziecięcych stópek.

Konsultacje odbywać się będą w siedzibie Centrum Ortopedyczno-Protetycznej przy ul. Ryskiej 1 (budynek E) od 15 stycznia do 15 lutego, w dni robocze, w godzinach 8 -16. Preferowane są zapisy telefoniczne. Numer, pod który należy dzwonić to 500 59 59 47.